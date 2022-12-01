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У листопаді РФ атакувала українську енергетику 239 ракетами і 80 дронами

Наталя Дуляба

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Протягом листопада російські окупаційні війська випустили по українській енергетичній системі 239 крилатих ракет і 80 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона збила 70-80% із них. Про це під час брифінгу 1 грудня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Так, упродовж листопада рашисти випустили по території України 239 крилатих ракет і застосували 80 дронів-камікадзе типу Shakhed-136. Наша протиповітряна оборона знищила 72% ракет та 80% безпілотників.

«Основними цілями ворога залишились об’єкти енергетичної інфраструктури України, що свідчить про продовження енергетичного терору, розпочатого у жовтні», – відзначив Олексій Громов.

Нагадаємо, із жовтня російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Дотепер було шість таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11, 15 та 23 листопада.

23 листопада рашисти випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Дотепер українській енергосистемі бракує 20-30% потужностей.

Через збільшення дефіциту потужності усіх областях знову ввели аварійні знеструмлення. «Укренерго» розіслало кожному обленерго ліміти споживання, які не можна перевищувати. На Львівщині навіть подовжили тривалість аварійних вимкнень. Тепер світло вимикають двічі по 8 годин на добу.

Додамо, що ще до останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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