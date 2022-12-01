Ракетними атаками росіяни хочуть викликати паніку і дестабілізацію в Україні, – Генштаб

Масованими ракетними ударами по цивільній та енергетичній інфраструктурі Україні російські війська хочуть посіяти паніку серед українців і дестабілізувати ситуацію в країні. Про це під час брифінгу 1 грудня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Так, у Генштабі також кажуть, що рашисти готують нову атаку по українській енергосистемі. Олексій Громов не став називати жодних дат, втім зауважив, що це може статись найближчим часом.

«Зберігається загроза завдання противником найближчим часом ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах. Ціль ворога – викликати паніку серед населення і дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні», – пояснив він.

Загалом протягом листопада Росія випустила по території України 239 крилатих ракет і застосували 80 дронів-камікадзе типу Shakhed-136. Основною ціллю були об’єкти енергетичної інфраструктури. Наша протиповітряна оборона знищила 72% ракет та 80% безпілотників.

Нагадаємо, під час останньої атаки 23 листопада рашисти випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Дотепер українській енергосистемі бракує 20-30% потужностей.

Українська розвідка попереджала, що на підготовку нової масованої ракетної атаки Росії потрібно близько тижня. Тому наступного удару Кремль може завдати наприкінці листопада – на початку грудня.

Про нову масовану атаку рашистів цього тижня говорив президент Володимир Зеленський і керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. У розвідці додають, що наразі окупанти ще вивчають результати попереднього удару, визначають нові об’єкти для обстрілу та готують до застосування ракети ще радянських часів.

Додамо, дотепер російські окупаційній війська здійснили сім масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

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