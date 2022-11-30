У розвідці пояснили паузу між ракетними ударами РФ по Україні

Перед наступним масованим ударом Росія вивчає результати попереднього, визначає нові об’єкти для обстрілу та готує до застосування ракети ще радянських часів. Про це в ефірі національного телемарафону 30 листопада сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Журналісти поцікавились, чим спричинене певне затишшя з масованими обстрілами російських військ України, чи РФ вирішила вичікувати щось. На це Вадим Скібіцький відповів, що рашисти готуються до нової атаки, а це забирає час.

«По-перше, здійснюється дорозвідка тих об’єктів, по яких були удари. По-друге, вивчаються райони й цілі, по яких буде нанесений удар. По-третє, відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження. Це потребує часу. Слід враховувати й те, що запаси в Російської Федерації зменшуються, застосовуються старі ракети, які були вироблені ще за часів Радянського Союзу. Тому перед їхнім використанням потрібне обслуговування, таку стару зброю потрібно підготувати», – пояснив представник української розвідки.

За його словами, росіяни під час своїх масованих ударів застосували застарілі ракети Х-22, доволі великий відсоток із них підривався у повітрі і не досягав цілі.

Водночас Скібіцький розповів, що війська РФ стали використовувати стратегічні запаси деяких видів озброєння, а також ракети, виготовлені вже у 2022 році.

«По уламках ракет, які вони застосовували, ми бачимо, що ракети виготовлені цього року. Тобто ракети одразу з конвеєра йдуть для застосування. На скільки вистачить цих ракет, залежить від виробництва. Воно впало в порівнянні з довоєнним періодом, але, на жаль, Російська Федерація через обхід економічних санкцій ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет й іншого озброєння та використовувати проти України», – додав Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, дотепер російські окупаційній війська здійснили сім масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

23 листопада рашисти випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Дотепер українській енергосистемі бракує 20-30% потужностей.

Українська розвідка попереджала, що на підготовку нової масованої ракетної атаки Росії потрібно близько тижня. Тому наступного удару Кремль може завдати наприкінці листопада – на початку грудня.

Про нову масовану атаку рашистів цього тижня говорив президент Володимир Зеленський і керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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