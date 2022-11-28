Родина Богуслаєвих має нерухомості у Франції на 250 млн грн, – Схеми

Син затриманого СБУ В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв (колишній заступник голови наглядової ради «Мотор Січі») є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі, ринковою вартістю близько 6 мільйонів євро (це майже 250 мільйонів гривень). Про це йдеться у спільному розслідуванні Схем (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Журналісти встановили, що Олександр Богуслаєв, зокрема, володіє фірмою SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На цю фірму записана квартира і підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю 850 тисяч євро.

Ще одна компанія SCI BELLE EPOQUE, підконтрольна Олександру Богуслаєву, володіє двома апартаментами на 588 та 622 квадратні метри на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість цієї нерухомості на момент купівлі – 1 мільйон 320 тисяч євро.

В елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци компанія Богуслаєва-молодшого SCI DES ANGES володіє ще двома квартирами сумарною вартістю 800 тисяч євро.

На іншу французьку компанію SCI SLAVA, якою Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком, зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці. Вартість маєтка – 1 мільйон 620 тисяч євро.

Загальна ж вартість знайденої нерухомості, відповідно до офіційних документів, на момент купівлі складала 4 мільйони 590 тисяч євро (2010-2011 роки). Якщо врахувати, що вартість нерухомості у Франції за 10 років офіційно зросла приблизно на 30%, вийде 5,9 мільйона євро.

Журналісти звернулися до Олександра і В’ячеслава Богуслаєвих із запитами про коментарі. Їхні відповіді будуть оприлюднені після отримання. Також «Схеми» очікують на відповіді від прокуратури та СБУ щодо того, чи правоохоронці планують звертатися до країн-партнерів щодо арешту закордонних активів родини Богуслаєва та чи планують домагатися їхньої конфіскації на користь України.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

За версією слідства, посадовці незаконно постачали Росії гуртові партії українських двигунів для ударних вертольотів Ка-52, Мі-28Н і Мі-8. Схему реалізовували через три країни-посередники на Близькому Сході, в Європі і Східній Азії. Отримані двигуни росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

СБУ також опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента «Мотор Січі», які підтверджують його співробітництво з РФ.

Окрім того, Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися.

Нещодавно з’ясувалось, що Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року, а також нерухомість у Москві. 24 жовтня Шевченківський районний суд помістив його під варту на 60 днів.

В Офісі президента не виключили можливість обміну Богуслаєва на українських військовополонених.

Додамо, що декілька керівників структурних підрозділів «Мотор Січі» намагались таємно вивезти з України Скіфське золото, прикраси часів Київської Русі, зброю та ретро-машини, які належать президенту АТ «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву.

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