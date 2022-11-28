Родина Богуслаєвих має нерухомості у Франції на 250 млн грн, – Схеми

Син затриманого СБУ В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв (колишній заступник голови наглядової ради «Мотор Січі») є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі, ринковою вартістю близько 6 мільйонів євро (це майже 250 мільйонів гривень). Про це йдеться у спільному розслідуванні Схем (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.
Журналісти встановили, що Олександр Богуслаєв, зокрема, володіє фірмою SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На цю фірму записана квартира і підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю 850 тисяч євро.
Ще одна компанія SCI BELLE EPOQUE, підконтрольна Олександру Богуслаєву, володіє двома апартаментами на 588 та 622 квадратні метри на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість цієї нерухомості на момент купівлі – 1 мільйон 320 тисяч євро.
В елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци компанія Богуслаєва-молодшого SCI DES ANGES володіє ще двома квартирами сумарною вартістю 800 тисяч євро.
На іншу французьку компанію SCI SLAVA, якою Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком, зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці. Вартість маєтка – 1 мільйон 620 тисяч євро.
Загальна ж вартість знайденої нерухомості, відповідно до офіційних документів, на момент купівлі складала 4 мільйони 590 тисяч євро (2010-2011 роки). Якщо врахувати, що вартість нерухомості у Франції за 10 років офіційно зросла приблизно на 30%, вийде 5,9 мільйона євро.
Журналісти звернулися до Олександра і В’ячеслава Богуслаєвих із запитами про коментарі. Їхні відповіді будуть оприлюднені після отримання. Також «Схеми» очікують на відповіді від прокуратури та СБУ щодо того, чи правоохоронці планують звертатися до країн-партнерів щодо арешту закордонних активів родини Богуслаєва та чи планують домагатися їхньої конфіскації на користь України.
Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.
За версією слідства, посадовці незаконно постачали Росії гуртові партії українських двигунів для ударних вертольотів Ка-52, Мі-28Н і Мі-8. Схему реалізовували через три країни-посередники на Близькому Сході, в Європі і Східній Азії. Отримані двигуни росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.
СБУ також опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента «Мотор Січі», які підтверджують його співробітництво з РФ.
Окрім того, Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися.
Нещодавно з’ясувалось, що Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року, а також нерухомість у Москві. 24 жовтня Шевченківський районний суд помістив його під варту на 60 днів.
В Офісі президента не виключили можливість обміну Богуслаєва на українських військовополонених.
Додамо, що декілька керівників структурних підрозділів «Мотор Січі» намагались таємно вивезти з України Скіфське золото, прикраси часів Київської Русі, зброю та ретро-машини, які належать президенту АТ «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву.
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Ольга Денисяка