СБУ затримала президента «Мотор Січі» за співпрацю із РФ

Співробітники Служби безпеки затримали президента АТ «Мотор Січ» та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства. Їм оголосили про підозру про колабораційну діяльність та пособництво державі агресору. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для зс рф.

Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

▪️ Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан»

▪️ КА-52 «Алігатор»

▪️ Мі-28Н «Нічний мисливець»

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками.

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з рф організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони.

Проте після одержання військової продукції «посередники» переправляли її до росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

У ході розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх учасників схеми, задокументували їх злочинні дії.

Як відомо, мова про колишнього нардепа-регіонала, українофоба, почесного президента компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва.

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