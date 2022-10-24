Затриманий президент «Мотор Січі» має громадянство РФ, – Схеми

Президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого Служба безпеки України затримала 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року. Про це свідчать документи, які опублікували Схеми (Радіо Свобода).

Згідно з витягом з системи АС «Роспаспорт», 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина Російської Федерації – 18 жовтня 2000 року.

В’ячеслав Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це підтверджується через сайт російської Податкової служби. Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних.

З часу набуття громадянства РФ Богуслаєв не лише був керівником корпорації «Мотор Січ», а й був довіреною особою кандидати в президенти України Віктора Януковича, з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Крім того, будучи народним депутатом, Богуслаєв входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Відповідно до закону України «Про державну таємницю» (стаття 27) та «Про статус народного депутата» (стаття 19), народні депутати мають можливість доступу до державної таємниці. Журналісти звернулися до декількох колишніх депутатів-членів комітету з питань національної безпеки і оборони, які підтвердили, що депутати цього комітету, в тому числі і Богуслаєв, тривалий час мали доступ до держтаємниці.

Наразі журналістам не вдалось зв’язатись з представником В’ячеслава Богуслаєва для отримання його коментаря щодо російського громадянства. Журналісти «Схем» також скерували запит на адресу АТ «Мотор Січ», президентом якої є Богуслаєв.

Директор по зв’язках з громадськістю АТ «Мотор Січ» Руслан Пидорич на запитання про російське громадянство В’ячеслава Богуслаєва зазначив, що йому про це нічого невідомо, і він «вперше про це чує».

Нагадаємо, напередодні стало відомо про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

За версією слідства, посадовці незаконно постачали Росії гуртові партії українських двигунів для ударних вертольотів Ка-52, Мі-28Н і Мі-8. Схему реалізовували через три країни-посередники на Близькому Сході, в Європі і Східній Азії.

Отримані двигуни росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

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