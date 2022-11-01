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На початку війни Богуслаєв гальмував передачу ЗСУ вертольотів, – генпрокурор

Наталя Дуляба

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Президент АТ «Мотор січ» В’ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися. Про це розповів генпрокурор Андрій Костін в інтерв’ю Інтефакс-Україна.

За слова генпрокурора, Богуслаєв спочатку розпорядився приховати документи на гелікоптери, а потім наказав зняти із вертольотів лопаті.

«Торгівля такими “двигунами смерті” – це не все. Слідство володіє інформацією, що на початку повномасштабної війни президент “Мотор Січ” після відповідного звернення українських військових наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські Сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. Але і це ще не все! Після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, президент “Мотор Січі” віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопаті», – розповів Андрій Костін.

Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку війни: «Ми ж усі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель, як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка Збройним Силам у повітрі».

Як повідомляв Львівський портал, 23 жовтня стало відомо про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

За версією слідства, посадовці незаконно постачали Росії гуртові партії українських двигунів для ударних вертольотів Ка-52, Мі-28Н і Мі-8. Схему реалізовували через три країни-посередники на Близькому Сході, в Європі і Східній Азії. Отримані двигуни росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Згодом СБУ також опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента «Мотор Січі», які підтверджують його співробітництво з РФ.

Нещодавно з’ясувалось, що Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року. 24 жовтня Шевченківський районний суд помістив його під варту на 60 днів.

В Офісі президента не виключили можливість обміну Богуслаєва на українських військовополонених.

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