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У президента «Мотор Січі» знайшли нерухомість у Москві

Ольга Денисяка

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У ексвласника підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва є прихована нерухомість у Москві. Про це повідомили журналісти проєкту Схеми.

Зазначається, що президент АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв приховував нерухомість в Москві, яку мав з 2002 року. Мова йде про щонайменше два об’єкти нерухомості: квартиру в ЖК, приблизною вартістю 350 тисяч доларів, та складські приміщення.

Обидва об’єкти розташовані в Хорошевському районі Москви:

  • квартира – у житловому комплексі за адресою Хорошевське шоссе, 84, корпус 6 (у власності Богуслаєва з 2006 року)
  • складські приміщення – в будівлі на вул. Зорге, 7а (у власності Богуслаєва з 2002 року)

Журналісти з’ясували, що жодний з цих об’єктів не був вказаний В’ячеславом Богуслаєвим у його майнових деклараціях, які він подавав поки був народним депутатом України з 2006 по 2019 роки.

Як повідомляв Львівський портал, 23 жовтня стало відомо про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

За версією слідства, посадовці незаконно постачали Росії гуртові партії українських двигунів для ударних вертольотів Ка-52, Мі-28Н і Мі-8. Схему реалізовували через три країни-посередники на Близькому Сході, в Європі і Східній Азії. Отримані двигуни росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Згодом СБУ також опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента «Мотор Січі», які підтверджують його співробітництво з РФ.

Окрім того, Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися.

Нещодавно з’ясувалось, що Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року. 24 жовтня Шевченківський районний суд помістив його під варту на 60 днів.

В Офісі президента не виключили можливість обміну Богуслаєва на українських військовополонених.

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