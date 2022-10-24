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Суд взяв під варту президента «Мотор Січі»

Ольга Денисяка

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24 жовтня Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ «Мотор Січ» у вигляді тримання під вартою. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятору.

Крім президента «Мотор Січі», аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:  ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Досудове розслідування триває. СБУ проводить комплексні заходи для встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

За версією слідства, посадовці незаконно постачали Росії гуртові партії українських двигунів для ударних вертольотів Ка-52, Мі-28Н і Мі-8. Схему реалізовували через три країни-посередники на Близькому Сході, в Європі і Східній Азії. Отримані двигуни росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

СБУ також опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента «Мотор Січі», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

Згодом стало відомо, що Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.

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