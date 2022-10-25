Богуслаєва можуть обміняти на українських полонених, – ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк допустив можливість обміну заарештованого президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва на українських військовополонених. Про це він сказав в інтерв’ю Настоящему времени.

На запитання про те, чи братиме Богуслаєв участь в обміні, враховуючи те, що він є громадянином РФ, Михайло Подоляк відповів, що виключати таку можливість не варто.

«Якщо потрібно, ми все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Робитимемо все що завгодно. І ці суб’єкти можуть потрапити теж в обмінний список», – сказав радник глави ОП.

Як приклад він навів обмін одіозного нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука на українських військовополонених.

«Стосовно Медведчука, ви бачите, використали суб’єкт: віддали, отримали всі дані, всі свідчення й віддали. Займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того, щоб забрати своїх пацанів», – заявив Подоляк.

Як писав Львівський портал, 23 жовтня стало відомо про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору.

За версією слідства, посадовці незаконно постачали Росії гуртові партії українських двигунів для ударних вертольотів Ка-52, Мі-28Н і Мі-8. Схему реалізовували через три країни-посередники на Близькому Сході, в Європі і Східній Азії. Отримані двигуни росіяни масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Згодом СБУ також опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента «Мотор Січі», які підтверджують його співробітництво з РФ.

Нещодавно з’ясувалось, що Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року. 24 жовтня Шевченківський районний суд помістив його під варту на 60 днів.

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