Дефіцит електроенергії. Хто має вимикати вивіски, рекламу і ліхтарі на вулиці?

Економія електроенергії за рахунок зовнішнього освітлення вулиць здійснюється за вказівкою керівництва вашого міста чи села, а не Львівська ОВА чи «Львівобленерго». Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами Максима Козицького, економити електроенергію для того, щоб якомога більша кількость людей отримали світло, можна також за рахунок знеструмлення вивісок та декорацій, про те таке рішення приймають власники цих об’єктів, за покликом власної совісті.

«Вмикати чи вимикати рекламу, вивіски та інші декорації, які в межах робочого часу підсвічують об’єкти, які є у приватній власності, вирішують власники цих об’єктів. Тут ми можемо розраховувати лише на совість власників», – повідомив Максим Козицький.

Водночас він закликає людей розуміти, що окремі будинки «світяться», бо використовують альтернативні джерела енергії (генератори, акумулятори та інше), і їх не завжди виставляють перед магазинами чи ресторанами, щоб ми могли з впевненістю сказати, хто від чого живиться.

У ЛОВА зауважують, що Львівщина і надалі має дефіцит потужності в енергосистемі країни. Тому не можливо одночасно заживити всіх.

«Звертаюсь до кожного, у кого вдома є світло: подумайте про тих, хто без живлення. Утримайтесь від використання порохотягів, мікрохвильовок, кавоварок, посудомийних машин та інших потужних приладів. Користуйтесь електроенергією лише за нагальної потреби, так ми зможемо одночасно заживити більшу кількість споживачів», – підсумував Максим Козицький.

Як відомо, за наказом Максима Козицького від 21 жовтня на Львівщині діє заборона на використання усіх видів зовнішнього освітлення на час комендантської години, окрім освітлення вулично-дорожньої мережі та об’єктів критичної інфраструктури. Також діє заборона на освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків та споруд, спеціальних конструкцій – після завершення робочого часу суб’єктів господарювання, незалежно від організаційно-правової форми. Ця заборона діє для усіх. Якщо маєте інформацію про порушників, телефонуйте у поліцію.

25% споживачів «Львівобленерго» «ніколи» не вимикають світло.

Станом на ранок понеділка, 28 листопада, світло у Львівській області вимикають в аварійному режимі. Графіки погодинних вимкнень не діють.

Тим часом в «Укренерго» додають, що станом на 10:00 год. понеділка, 28 листопада, в Україні зріс дефіцит потужності, тому аварійні знеструмлення охоплять знову всі регіони. Зараз дефіцит становить 27%, хоча напередодні складав лише 20%.

«Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів. Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах», – пояснюють енергетики.

Нагадаємо, на Львівщині непроста ситуація в енергетиці виникла ще після російського удару 15 листопада. Через критичні пошкодження електропідстанцій лише третина області могла одночасно отримувати світло. Втім вже станом на 27 листопада подавати електрику одночасно вдалося половині мешканців.

Ще до останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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