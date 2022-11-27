Окупанти обстріляли Курахове: є загиблі

В неділю, 27 листопада, російські окупаційні війська обстріляли з артилерії місто Курахове, що неподалік Донецька. Загинули дві людини, ще одна дістала поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Facebook.

Ворог своєю артилерією гатив по житлових районах Курахового. Є влучання у чотири будинки. Двоє людей загинули, ще одна отримала поранення.

«Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь: росіяни послідовно і цілеспрямовано б’ють по цивільних», – наголосив Павло Кириленко.

Очільник Донеччини закликав місцевих мешканців не наражатись на небезпеку та евакуюватись.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними, через повномасштабну війну РФ загинули 8311 українців, ще понад 11 000 дістали поранення. Серед загиблих є 440 дітей.

На Донеччині тривають запеклі бої, українські військові стримують окупантів і щодня відбивають до десятка їхніх атак. Наприкінці листопада ворог дещо знизив темпи своїх штурмів, однак цей напрямок досі залишається найгарячішим на фронті.

Разом із тим ЗСУ успішно завдають втрат рашистам: нищать їхні пункти управління, техніку та особовий склад. Так, лише шість днів з напрямку Майорська нещодавно ушпиталили понад 500 окупантів. Також у цьому районі рашисти втратили половину свого першого горлівського територіального батальйону.

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Фото: Павло Кириленко