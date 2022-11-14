На Донеччині ЗСУ вдарили по пункту управління росіян

Українські військові знищили низку російської техніки та самих окупантів на Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 «Рапіра». Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. В свою чергу, воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів.

У Маріуполі окупаційна влада, замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення, здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди. Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал «Маріуполь-24». Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця.