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На Донеччині ЗСУ ліквідували понад 50% російського батальйону

Анастасія Диняк

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На Донеччині українські військові завдали втрат одному з батальйонів ворога. Кількість вбитих та поранених перевищила 50% особового складу. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У зв’язку зі значними втратами в ході ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан.

Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ, втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому склали понад 50 відсотків вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командуванням противника розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах.

Окрім того, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів окупантів.

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