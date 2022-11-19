На Донеччині за 6 днів до лікарні потрапили понад пів тисячі окупантів, – Генштаб

Росіяни продовжують зазнавати втрат на Донецькому напряму. За шість днів лише з напрямку Майорська ушпиталили понад пів тисячі окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, за уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких – нещодавно мобілізовані.
Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.
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Анастасія Диняк