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Рашисти продовжують калічити українських дітей

Наталя Дуляба

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Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні постраждала щонайменше 1291 дитина: 440 загинули, ще 851 малюк дістав поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Через повномасштабну збройну агресію РФ в Україні загинули 440 дітей (+0), поранення дістав 851 малюк (+2).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області ‒ 424, Харківській ‒ 266, Київській ‒ 117, Миколаївській ‒ 77, Запорізькій ‒ 76, Херсонській ‒ 70, Чернігівській ‒ 68, Луганській ‒ 64, Дніпропетровській ‒ 33.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Встановлено, що 26 листопада під час ворожого ракетного обстрілу міста Дніпро поранення отримав 17-річний хлопець. Того ж дня російські війська обстріляли Чорнобаївку, що біля Херсона, і поранили 10-річного хлопчика.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами ЗС РФ пошкодили 2719 закладів освіти, 332 із них зруйновані повністю.

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