Ціна того, що ворог не просувається, – дуже висока, – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Донеччина залишається найгарячішим напрямком на фронті, а ціна того що ворог не просувається, – дуже висока. Про це пише Українська правда.

Так, за словами Маляр росіяни знизили штурмову активність на Донеччині, однак область досі залишається найгарячішим напрямком на фронті.

«Після того, як був звільнений Херсон, це стало досить деморалізуючим фактором для російських бійців і суспільства РФ, відповідно вони шукають місце прикладення сили, щоби були принаймні тактичні новини, щоб цей дух підняти. Вони концентрують свої зусилля зараз на сході, і насамперед найгарячіша точка зараз – це Донецька область», – зазначила вона.

Також посадовиця додала, що окупанти не відмовляються від намірів вийти на адмінмежу Донеччини, однак ЗСУ вдало відбивають всі атаки. Порівняно з минулим тижнем, коли українські бійці відбивали сотні атак на день, росіяни знизили активність через погану погоду.

«Зараз через погоду трохи зменшилось (кількість спроб штурму –ред.), разом з тим не зменшилася кількість обстрілів: по всьому східному фронту майже 400 обстрілів за день», – додала вона.