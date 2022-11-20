Через війну в Україні загинули 8300 цивільних, – Генпрокурор

Офіс генпрокурора зафіксував загибель внаслідок повномасштабної агресії РФ 8311 цивільних осіб, в тому числі 437 дітей, понад 11 тисяч цивільних дістали поранень. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, передає Українська правда.

Генпрокурор заявив, що станом на 19 листопада зафіксовано більше 45 тисяч воєнних злочинів і більше 19 тисяч злочинів проти основ нацбезпеки.

За даними Офісу генпрокурора, зафіксовано загибель 8311 цивільних осіб, в тому числі 437 дітей. Поранені більше 11 тисяч цивільних.

«Але ми розуміємо, що реальна цифра набагато більша, до деяких окупованих територій ми ще не маємо доступу», – наголосив генпрокурор.

Андрій Костін також зазначив, що повідомлено про підозру у військових злочинах 216 особам, з них 17 – російські військовополонені, решті висунуті заочні підозри. Обвинувальні акти до суду направили стосовно 60 осіб, вже 12 осіб засуджено.

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