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Британія підготувала 10 українських екіпажів Sea King

Наталя Дуляба

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Велика Британія, надаючи ЗСУ гелікоптери Sea King, також підготувала десять українських екіпажів. Про це повідомило Міністерство оборони країни у своєму Twitter’i.

«Велика Британія надасть Збройним Силам України гелікоптери Sea King у межах подальшої підтримки. Королівський флот провів навчання на Sea King для 10 екіпажів ЗСУ, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості», ‒ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Велика Британія вперше передасть Україні три гелікоптери Sea King. Перший (чи перші з них) вже прибув.

Гелікоптерами Sea King раніше мали на озброєнні британські Повітряні сили і флот. На флоті останній Sea King перестали використовувати з 2018 року.

Як повідомляв Львівський портал, під час свого першого візиту до Києва 19 листопада новий прем’єр Британії Ріші Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря.

Також Лондон передав Україні вдосконалені ракети Brimstone 2.

Загалом Британія є на другому місці після США за обсягом допомоги Україні, ця держава допомагає ЗСУ ще зимовою формою та спорядженням.

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