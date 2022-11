Британія підготувала 10 українських екіпажів Sea King

Велика Британія, надаючи ЗСУ гелікоптери Sea King, також підготувала десять українських екіпажів. Про це повідомило Міністерство оборони країни у своєму Twitter’i.

«Велика Британія надасть Збройним Силам України гелікоптери Sea King у межах подальшої підтримки. Королівський флот провів навчання на Sea King для 10 екіпажів ЗСУ, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості», ‒ йдеться у повідомленні.

🚁 The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.

The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/eC5p2kwh60

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 26, 2022