Британія посилить ППО України, – Сунак

Прем’єр-міністр Ріші Сунак під час візиту до України заявив, що Велика Британія посилить українську протиповітряну допомогу 125 зенітними гарматами. про це пише Європейська правда.

Так, Сунак у розмові з президентом Володимиром Зеленським наголосив, що Британія надасть Україні основний пакет протиповітряної оборони вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Він буде спрямований на «захист українського цивільного населення та критично важливої національної інфраструктури від інтенсивного шквалу російських ударів».

Зокрема, туди увійдуть 125 зенітних гармат та технології для протидії іранським дронам-камікадзе. В тому числі йдеться й про десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з ворожими безпілотниками.

«Велика Британія і наші союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, яка бореться за припинення цієї варварської війни і встановлення справедливого миру… Для мене велика честь бути сьогодні в Києві і мати можливість зустрітися з тими, хто робить так багато і платить таку високу ціну, щоб захистити принципи суверенітету і демократії», – зазначив Сунак.

Нагадаємо, 19 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибув прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.