Зеленський показав, як атакують та рятують енергетику України

Президент України Володимир Зеленський показав зворушливе відео, як російські військові знищують енергетику України, але українці залишаються незламними.

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Президент подякував хоробрим енергетикам, які повертають світло у наші домівки.

«Світлі серця українців сильніші за будь-яку темряву! Дякую всім, хто боронить наше світло! Хто долає та забезпечує це своєю хоробрістю!», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Додамо, що російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

До останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

На ранок 26 листопада на Львівщині без електроенергії 1072 населених пункти.

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