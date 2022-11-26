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Без світла досі понад 1000 населених пунктів Львівщини

Андрій Котенський

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Станом на зараз на Львівщині без електроенергії 1072 населених пункти. Енергетична ситуація в області залишається складною. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що фахівці Львівобленерго, Укренерго та ДСНС роблять все, щоб заживити максимум споживачів і щоб при цьому витримала тимчасова схема, за якою це роблять.

«Станом на 10:00 на Львівщині без електроенергії 1072 населених пункти. 438 знеструмлені частково», – повідомив Максим Козицький.

Якщо довго нема світла, зарядити ґаджети, загрітися і випити чогось теплого можна у Пунктах Незламності, які розгорнули у всіх районах нашої області. Їхні адреси повідомляють органи місцевого самоврядування. Також оголошення з адресами вивішують у населених пунктах.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Україна розгортає «Пункти незламності», де завше буде світло, тепло та зв’язок.

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