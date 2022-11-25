Виїзд людей з України не збільшився після масованих обстрілів

Попри масовані ракетні обстріли, прикордонники не фіксують збільшення кількості громадян, які хотіли б виїхати з України. Про це заявив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України, генерал-майор Леонід Баран, передає hromadske.

«Загалом у листопаді ДПСУ спостерігає зниження пасажиропотоку на 11% порівняно з жовтнем», – зазначив він.