Виїзд людей з України не збільшився після масованих обстрілів

Попри масовані ракетні обстріли, прикордонники не фіксують збільшення кількості громадян, які хотіли б виїхати з України. Про це заявив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України, генерал-майор Леонід Баран, передає hromadske.
«Загалом у листопаді ДПСУ спостерігає зниження пасажиропотоку на 11% порівняно з жовтнем», – зазначив він.
Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.
Відомо, що внаслідок цього масованого ракетного обстрілу РФ загинули шестеро людей, ще 36 дістали поранення.
Додамо, що російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.
До останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.
Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.
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