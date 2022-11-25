Удари по енергетиці: з 10 жовтня в Україні загинули 77 цивільних

Унаслідок російських ударів по об’єктах енергетики в Україні загинули щонайменше 77 цивільних, ще 272 — зазнали поранень. Про це повідомив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк, передає hromadske.

Так, лише 23 листопада в Києві та області загинули 8 мирних жителів і щонайменше 45 – зазнали поранень. А у Вільнянську на Запоріжжі внаслідок обстрілу лікарні загинув дводенний хлопчик, двоє лікарів поранені.

«Через ці удари мільйони людей занурюються в надзвичайні труднощі та жахливі умови життя. Загалом це створює серйозні проблеми згідно з міжнародним гуманітарним правом, яке вимагає конкретної та прямої військової переваги для кожного атакованого об’єкта», – сказав Тюрк.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Відомо, що внаслідок цього масованого ракетного обстрілу РФ загинули шестеро людей, ще 36 дістали поранення.

Додамо, що російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

До останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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