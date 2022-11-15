Українська ППО збила 73 російські ракети

Терористична Росія запустила по Україні понад 90 ракет. 73 із них вдалося збити силами ППО, повідомляє Геншаб ЗСУ.

Близько 14.30 15 листопада російські окупанти ударили по території України крилатими ракетами повітряного та морського базування.

До чергового терористичного акту проти української держави було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Загалом було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет «Калібр» морського базування – з акваторії Чорного моря. Окрім того, ворог застосував 10 дронів-камікадзе.

За попередніми даними, протиповітряна оборона знищила 73 крилатих ракети ворога та усі 10 дронів-камікадзе. Окрім того, знищено один ударний БПЛА «Оріон».

Ворог переважно атакував об’єкти критичної інфраструктури України, хоча зафіксовано влучання і в багатоквартирні житлові будинки.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком та подачею тепла. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

Через знеструмлення Львова повітряну тривогу сповіщатимуть авто із гучномовцями.

Окрім того російські ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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