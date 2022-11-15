Російські ракети влучили по Польщі? Країна скликає Комітет нацбезпеки

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає Європейська правда з посиланням на Polsat News.

Повідомлення про засідання з’явилося незадовго перед 18.00 за місцевим часом.

Причини скликання зустрічі не повідомляються.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею.

Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув за 10 км від українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони був створений у жовтні 2020 року рішенням прем’єр-міністра Матеуша Моравецького. До складу комітету входять віцепрем’єр-міністр, якого призначає глава уряду, глава Міністерства оборони, глава Міністерства внутрішніх справ, міністр юстиції, міністр-координатор спецслужб і глава дипломатії.

Завданнями комітету є забезпечення координації підготовки, діяльності та ефективного прийняття рішень з питань національної безпеки і оборони, а також підготовка пропозицій Раді міністрів або прем’єр-міністру з цих питань.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком та подачею тепла. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

Через знеструмлення Львова повітряну тривогу сповіщатимуть авто із гучномовцями.

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