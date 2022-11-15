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Через атаку рашистів затримується 11 поїздів

Андрій Котенський

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Через ворожі атаки рашистів та пошкодження інфраструктури поїзди «Укрзалізниці» прямують із затримками, повідомляє «Укрзалізниця».

Станом на зараз затримуються такі рейси:

№773 Шостка — Київ затримується на відправлення на 1 год 8 хв;

№749/750 Київ — Ужгород затримується на 2 год 40 хв;

Поїзд Будапешт — Київ затримується на 2 год 21 хв;

№750/749 Ужгород — Київ затримується на 2 год 16 хв;

№87/88 Ковель — Запоріжжя затримується на 1 год 43 хв;

№705/706 Перемишль — Київ затримується на 1 год 32 хв;

№55/56 Київ — Рахів затримується на 1 год 22 хв;

№715/716 Київ — Перемишль затримується на 1 год 9 хв;

№771/772 Київ — Хмельницький затримується на 1 год 5 хв;

№789/790 Київ — Кропивницький затримується на 1 год 5 хв;

№791/792 Київ — Кременчук затримується на 1 год 5 хв.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком та подачею тепла. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

Через знеструмлення Львова повітряну тривогу сповіщатимуть авто із гучномовцями.

Також відомо про потрапляння російських ракет по території Польщі.

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