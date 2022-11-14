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У Херсоні СБУ затримала переодягненого у цивільне окупанта

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України затримала у деокупованому Херсоні переодягненого у цивільний одяг російського військового, який видавав себе за місцевого мешканця. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, чоловік зізнався співробітникам СБУ, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття армії РФ. Окупант залишився в Херсоні, щоб збирати розвіддані та коригувати вогонь по українським військовим.

Наразі правоохоронці допитують росіянина та документують усі воєнні злочини, вчинені Росією.

Раніше українська розвідка звернулася до російських окупантів. Росіян, які залишилися в місті закликають здатися в полон та не намагатися втекти.

У розвідці зазначили, що після відведення з Херсона основної частини військ, російське командування кинуло решту окупантів, закликавши переодягатися в цивільний одяг та намагатися самостійно виїхати з міста.

Окрім того, громадяни України, яких насильно примушували воювати на стороні окупантів, також мають звернутися до військовослужбовців ЗСУ.

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Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував його звільнення з міркувань безпеки.

12 листопада в Херсоні знову відновили роботу міська та обласна влади. В місті вже проводять стабілізаційні заходи, вводять комендантську годину і обмеження на в’їзд і виїзд. Правоохоронці кажуть, що найбільша загроза у Херсоні та на інших звільнених територіях – масове замінування.

Російські війська, втікаючи з Херсона, зруйнували всю енергетичну інфраструктуру. Місто повністю знеструмлене. На те, аби відновити електропостачання, потрібен місяць.

Тим часом у Херсоні вже відновили мовлення українського радіо й телебачення, знову запрацював мобільний зв’язок. «Укрзалізниця» анонсувала відновлення залізничного сполучення, також у місто повертаються «Укрпошта» та приватні компанії.

Наразі відомо, що загалом на Херсонщині ЗСУ деокупували більше 60 населених пунктів.

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