У Херсоні СБУ затримала переодягненого у цивільне окупанта

Служба безпеки України затримала у деокупованому Херсоні переодягненого у цивільний одяг російського військового, який видавав себе за місцевого мешканця. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Так, чоловік зізнався співробітникам СБУ, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття армії РФ. Окупант залишився в Херсоні, щоб збирати розвіддані та коригувати вогонь по українським військовим.
Наразі правоохоронці допитують росіянина та документують усі воєнні злочини, вчинені Росією.
Раніше українська розвідка звернулася до російських окупантів. Росіян, які залишилися в місті закликають здатися в полон та не намагатися втекти.
У розвідці зазначили, що після відведення з Херсона основної частини військ, російське командування кинуло решту окупантів, закликавши переодягатися в цивільний одяг та намагатися самостійно виїхати з міста.
Окрім того, громадяни України, яких насильно примушували воювати на стороні окупантів, також мають звернутися до військовослужбовців ЗСУ.
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Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона. Місто повернули під контроль України, однак Генштаб певний час не підтверджував його звільнення з міркувань безпеки.
12 листопада в Херсоні знову відновили роботу міська та обласна влади. В місті вже проводять стабілізаційні заходи, вводять комендантську годину і обмеження на в’їзд і виїзд. Правоохоронці кажуть, що найбільша загроза у Херсоні та на інших звільнених територіях – масове замінування.
Російські війська, втікаючи з Херсона, зруйнували всю енергетичну інфраструктуру. Місто повністю знеструмлене. На те, аби відновити електропостачання, потрібен місяць.
Тим часом у Херсоні вже відновили мовлення українського радіо й телебачення, знову запрацював мобільний зв’язок. «Укрзалізниця» анонсувала відновлення залізничного сполучення, також у місто повертаються «Укрпошта» та приватні компанії.
Наразі відомо, що загалом на Херсонщині ЗСУ деокупували більше 60 населених пунктів.
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Анастасія Диняк