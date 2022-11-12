ЗСУ звільнили понад 60 населених пунктів Херсонщини, – Зеленський

Станом на вечір суботи, 12 листопада, українські військові відновили контроль більше ніж над 60 населеними пунктами Херсонської області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Станом на цей вечір Сили оборони України встановили контроль більш ніж над 60 населеними пунктами Херсонщини. Поліція розпочала стабілізаційні заходи, зокрема й у Херсоні. На всіх звільнених територіях є дуже багато роботи для наших вибухотехніків. Вже вилучено понад 2000 вибухонебезпечних предметів: мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвались», – сказав він.

За словами Володимира Зеленського, втікаючи, російські окупанти знищили всю критичну інфраструктуру Херсона: зв’язок, водо- та теплопостачання, електропостачання. Це, за його словами, універсальна мета рашистів – максимально знущатись над людьми. Але глава держави запевнив, що Україна все відновить, хоч на це й потрібен час.

Президент також закликав мешканців звільнених міст і сіл бути максимально обережними і не перевіряти самостійно будівлі, де перебували рашисти, не брати до рук невідомі предмети.

«Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. І ми ще побачимо багато таких зустрічей у тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забуваємо, нікого не залишимо. Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх наших міст і сіл Донбасу. Обов’язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, які й там зберігають, які й там сотнями будуть на вулицях у день звільнення», – наголосив Зеленський і подякував українським військовим.

Нагадаємо, у звільненому Херсоні вже відновила роботу міська та обласна влади, поліція і СБУ. В місті вже проводять стабілізаційні заходи, вводять комендантську годину і обмеження на в’їзд і виїзд.

Правоохоронці кажуть, що найбільша загроза у Херсоні та на інших деокупованих територіях – масове замінування.

Напередодні Генштаб теж повідомляв, що російські війська, втікаючи з півдня України, залишили чимало мін-пасток, а також розставили вибухівку із прикріпленими до неї посланнями «Від чистого серця» та «З любов’ю з Росії».

Окупанти масово замінували територію правобережжя Херсонщини. При цьому вони розставили малопомітні розтяжки, які з’єднані між собою у своєрідну павутину. Вони є особливо небезпечні.

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