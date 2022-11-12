Відступ із Херсона є визнанням проблем військ РФ, – британська розвідка

Відступ із Херсона є не лише значною репутаційною втратою Росії, а й визнанням проблем, із якими її війська зустрілися на західному березі Дніпра. Про це йдеться в огляді британської розвідки за 12 листопада.

«Херсон був єдиною обласною столицею, захопленою російськими військами з лютого, тому відхід завдає значної репутаційної шкоди. Відступ є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра», – вказано у звіті.

Водночас у британській розвідці припускають, що Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів Херсонщини через річку до оборонних позицій на східному березі Дніпра.

Крім того, існує велика ймовірність того, що війська РФ у цивільному разом зі своєю технікою та разом із заявленими 80 тисячами місцевих мешканців евакуювалися протягом останніх кількох тижнів.

«Вихід військ завершили через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли посадовці росіян у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто», – вважають у розвідці Великої Британії.

Також у відомстві додають, що під час виходу з Херсона російська армія, ймовірно, зруйнувала автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.

Зауважимо, що руйнування мостів на Херсонщині і дамби в Новій Каховці підтвердили знімки зі супутника. Всі ці об’єкти підірвали російські війська підірвали, відступаючи з Херсона через Дніпро.

Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Росії Сєргей Шойгу наказав російським військам відступити з правого берега Херсонської області, тобто залишати Херсон.

Вже 11 листопада Міноборони РФ заявило, що російські війська вдосвіта вийшли з Херсона і перейшли на лівий берег Дніпра. При цьому жодних втрат вони нібито не понесли.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зі свого боку наголосив, що за кожним так званим «жестом доброї волі» і відводом російських військ стоять колосальні зусилля українських захисників.

11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон і взяли його під свій контроль, про що повідомила українська розвідка. У Генштабі офіційно не підтвердили деокупацію Херсона, посилаючись на міркування безпеки. Втім президент Володимир Зеленський ввечері 11 листопада уточнив, що в місто вже зайшли спецпризначенці, інші підрозділи ЗСУ – на підступах.

Разом із тим українські військові готуються, що окупанти почнуть масовані обстріли Херсона.

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