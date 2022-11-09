ОСТАННІ НОВИНИ

Львівський театр вступив до найбільшої театральної асоціації Європи

Ольга Денисяка

|

Львівський театр імені Лесі Українки долучився до найбільшої театральної мережі Європи. Це відбулось під час конференції ETC International Theatre Conference, яка нещодавно пройшла у Лісабоні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

European Theatre Convention (ETC) – найбільша театральна асоціація Європи, заснована 1988 року. Сьогодні до неї входить понад 50 театрів із 30 країн. ETC ставить собі за мету просування сучасних європейських театрів як соціальних майданчиків для розвитку демократії, діалогу та взаєморозуміння.

Двічі на рік ETC організовує міжнародні театральні конференції. Остання з них – ETC International Theatre Conference Lisbon – відбулась у Португалії 3-6 листопада. Серед запрошених гостей був і театр Лесі, який представляли керівниця театру Ольга Пужаковська та менеджерка міжнародних проєктів Вікторія Швидко. У межах конференції вони презентували театр Лесі та його діяльність, після чого відбулась офіційна процедура вступу театру до мережі ETC.

«Вступ до ETC – це важливий крок у розвитку театру Лесі. В цій мережі десятки театрів з тридцяти країн світу. І тепер усі вони – наші нові потенційні партнери, разом з якими ми сподіваємось утверджувати присутність українського театру на міжнародній арені», – каже Ольга Пужаковська.

Театр Лесі став четвертим українським і першим львівським театром, який долучився до мережі European Theatre Conference.

За словами Ольги Пужаковської, представники та представниці європейських театрів дуже зацікавлені у співпраці. Ця зацікавленість зумовлена не лише повномашстабним вторгненням росії в Україну, а й тим, що цінності театру Лесі та мережі ETC співпадають.

Нагадаємо, нещодавно театр Лесі у межах налагодження міжнародних зв’язків та культурної дипломатії відвідав з гастролями Національний театральний фестиваль в Румунії, а також фестивалі у Франції та Німеччині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок
Анастасія ПИЖ
Куди йдуть зібрані покупцями «АТБ» десятки тонн використаних батарейок

Як патріотичний та вельми прогресивний бізнес «АТБ» системно приділяє увагу питанням охорони довкілля, а також уважно ст...

147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
147 випадків зґвалтувань. Педофіла Московченка запроторено у психлікарню

Галицький районний суд Львова визнав львівського педофіла Романа Московченка, організатора християнських таборів, винним...

У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)
Наталя ДУЛЯБА
У промзоні на Сихові збудують офісний центр. Хто за цим стоїть (уточнено)

У промисловій зоні на вул. Навроцького, що у Сихівському районі, зведуть новий офісний центр із підземним паркінгом. Про...

Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю
Наталя ДУЛЯБА
Мерія Львова викупить у забудовника школу, яку він мав звести в обмін на землю

На вулиці Топольній біля ТРЦ «Спартак» зведуть новий житловий комплекс із 4-поверховою школою. Вона має стати частиною п...

всі статті
Львівський портал