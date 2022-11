Львівський театр вступив до найбільшої театральної асоціації Європи

Львівський театр імені Лесі Українки долучився до найбільшої театральної мережі Європи. Це відбулось під час конференції ETC International Theatre Conference, яка нещодавно пройшла у Лісабоні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

European Theatre Convention (ETC) – найбільша театральна асоціація Європи, заснована 1988 року. Сьогодні до неї входить понад 50 театрів із 30 країн. ETC ставить собі за мету просування сучасних європейських театрів як соціальних майданчиків для розвитку демократії, діалогу та взаєморозуміння.

Двічі на рік ETC організовує міжнародні театральні конференції. Остання з них – ETC International Theatre Conference Lisbon – відбулась у Португалії 3-6 листопада. Серед запрошених гостей був і театр Лесі, який представляли керівниця театру Ольга Пужаковська та менеджерка міжнародних проєктів Вікторія Швидко. У межах конференції вони презентували театр Лесі та його діяльність, після чого відбулась офіційна процедура вступу театру до мережі ETC.

«Вступ до ETC – це важливий крок у розвитку театру Лесі. В цій мережі десятки театрів з тридцяти країн світу. І тепер усі вони – наші нові потенційні партнери, разом з якими ми сподіваємось утверджувати присутність українського театру на міжнародній арені», – каже Ольга Пужаковська.

Театр Лесі став четвертим українським і першим львівським театром, який долучився до мережі European Theatre Conference.

За словами Ольги Пужаковської, представники та представниці європейських театрів дуже зацікавлені у співпраці. Ця зацікавленість зумовлена не лише повномашстабним вторгненням росії в Україну, а й тим, що цінності театру Лесі та мережі ETC співпадають.

Нагадаємо, нещодавно театр Лесі у межах налагодження міжнародних зв’язків та культурної дипломатії відвідав з гастролями Національний театральний фестиваль в Румунії, а також фестивалі у Франції та Німеччині.

