Гарно економили. Львівщині вранці не відключили світло

Львівщина зуміла зменшити споживання світла, а відтак станом на ранок пятниці, 28 жовтня, графік аварійних відключень у області не застосовується. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівобленерго».

Енергетики нагадують, що графік відключення застосовують не планово, а за вимогою «Укренерго» відповідно до оперативної ситуації споживання свіила в енергосистемі України.

Вказівка про знеструмлення може з’явитися будь-коли, коли рівень споживання електроенергії стане критичним.

Раніше повідомляв Львівський портал, до 26 жовтня на Львівщині замало економили електроенергі. Відтак область отримала графік відключень світла.

Як відомо, після атак РФ на енергосистему України, жителів Львівщини неодноразово закликали скоротити споживання електроенергії.

Станом на 17 жовтня Львівщина зменшила споживання електроенергії лише на 10%, а потрібно було на 25%.

Для економії світла у Львові вимкнули фонтани і підсвітку на фасадах будинків. Із 20 жовтня у області запровадили графік обмеження споживання електрики для промислових споживачів. Із 21 жовтня у Львівській області заборонили використовувати будь-яке зовнішнє освітлення, крім доріг та критичної інфораструктури та цього також виявилось недостатньо.

25 жовтня на Львівщині ввели віялові відключення.

Додатково дізнатись про причину зникнення світла мешканцям Львівщини можна на сайті «Львівобленерго», у чат-ботах компанії, на її сторінці у Facebook або ж за номерами кол-центру:

0-800-30-15-68

067-333-15-68

050-460-15-68

093-170-15-68

093-170-15-68

До стабілізації енергоринку України усіх мешканців Львівської області закликають раціонально використовувати електроенергію та максимально обмежити її споживання у пікові години навантаження на енергосистему – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Підприємствам слід вимкнути рекламу, підсвітки та зовнішнє освітлення після завершення робочого часу і упродовж комендантської години. І якщо є така можливість, частково перейти на роботу в нічний час.

Нагадаємо, 10-11 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Загалом було випущено більше ста ракет й ударних дронів. На Львівщині ворог фактично знищив чотири електропідстанції, через це Львів і область тимчасово залишились без світла, інтернету, мобільного зв’язку і води.

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