На Львівщині запровадили віялові відключення світла

З 25 жовтня у Львівській області ввели віялові відключення електроенергії для населення. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами очільника ОВА, відключення ввели у всіх районах області та частково у Львові, орієнтовно 3% від загальної потужності.

Перша група віялових(аварійних) відключень введена з 09:20, згідно з розпорядженням головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК «Укренерго». Перевірити інформацію про відключення ви можете у розділі «Чому немає світла» на сайті «Львівобленерго» або в кол-центрі за номерами:

0-800-30-15-68

067-333-15-68

050-460-15-68

093-170-15-68

093-170-15-68

Коли очікувати на відновлення електропостачання, повідомить «Укренерго».

Згодом голова Львівської ОВА пояснив, що в області почалися віялові аварійні відключення і вони відрізняються від планових тим, що «коли вони відбудуться та скільки триватимуть – важко спрогнозувати».

Через це немає окремого графіку із часом та населеним пунктом, де не буде електроенергії. За цим посиланням ви можете дізнатись, чому нема електроенергії у вашому населеному пункті та коли орієнтовно відновлять живлення.

Водочас диспетчерський центр НЕК «Укренерго» повідомив, що 25 жовтня вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України. Обмження були застосовані для стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, 10-11 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Загалом було випущено більше ста ракет й ударних дронів. На Львівщині ворог фактично знищив чотири електропідстанції, через це Львів і область тимчасово залишились без світла, інтернету, мобільного зв’язку і води.

Після масованих ударів українців закликали зменшити споживання електроенергії, аби зменшити навантаження на мережі. У Львові наразі не планують вводити аварійні відключення світла, втім у «Львівобленерго» заявили, що це може статись, якщо мешканці не зменшать споживання електроенергії.

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