На Львівщині запровадили віялові відключення світла

З 25 жовтня у Львівській області ввели віялові відключення електроенергії для населення. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За словами очільника ОВА, відключення ввели у всіх районах області та частково у Львові, орієнтовно 3% від загальної потужності.
Перша група віялових(аварійних) відключень введена з 09:20, згідно з розпорядженням головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК «Укренерго». Перевірити інформацію про відключення ви можете у розділі «Чому немає світла» на сайті «Львівобленерго» або в кол-центрі за номерами:
- 0-800-30-15-68
- 067-333-15-68
- 050-460-15-68
- 093-170-15-68
- 093-170-15-68
Коли очікувати на відновлення електропостачання, повідомить «Укренерго».
Згодом голова Львівської ОВА пояснив, що в області почалися віялові аварійні відключення і вони відрізняються від планових тим, що «коли вони відбудуться та скільки триватимуть – важко спрогнозувати».
Через це немає окремого графіку із часом та населеним пунктом, де не буде електроенергії. За цим посиланням ви можете дізнатись, чому нема електроенергії у вашому населеному пункті та коли орієнтовно відновлять живлення.
Водочас диспетчерський центр НЕК «Укренерго» повідомив, що 25 жовтня вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України. Обмження були застосовані для стабілізації роботи енергосистеми.
Нагадаємо, 10-11 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Загалом було випущено більше ста ракет й ударних дронів. На Львівщині ворог фактично знищив чотири електропідстанції, через це Львів і область тимчасово залишились без світла, інтернету, мобільного зв’язку і води.
Після масованих ударів українців закликали зменшити споживання електроенергії, аби зменшити навантаження на мережі. У Львові наразі не планують вводити аварійні відключення світла, втім у «Львівобленерго» заявили, що це може статись, якщо мешканці не зменшать споживання електроенергії.
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Ольга Денисяка