На Львівщині обмежать споживання електрики для підприємств

На Львівщині запровадили графік обмеження споживання електрики для промислових споживачів. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОВА.

Відповідно до розпорядження головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК «Укренерго» від сьогодні на Львівщині запровадили графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів.

За словами керівника Львівської ОВА Максима Козицького, тих промислових споживачів, яких внесли до графіку, уже повідомили про ситуацію. Вони повинні виконати доведені обсяги зниження.

Щодо побутових користувачів на Львівщині – наразі немає інформації про введення графіку відключень.

Як відомо, у четвер, 20 листопада по всій території України заплановані обмеження постачання електроенергії, через пошкодження об’єктів енергетики терористичною Росією.

Раніше Львівський портал повідомляв, що львів’ян вже попередили про знеструмлення частини міста.

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