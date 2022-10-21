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На Львівщині заборонили зовнішнє та рекламне освітлення

Ольга Денисяка

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З 21 жовтня у Львівській області заборонили використовувати будь-яке зовнішнє освітлення, крім доріг та критичної інфораструктури. Про це повідомив у Facebook голова Львівської ОВА Максим Козицький.

20 жовтня відбулося засідання Ради оборони Львівської області, під час якого розглянули питання енергетичної безпеки. Ухвалили рішення про заборону використання на території Львівщини:

  • усіх видів зовнішнього освітлення, крім освітлення вулично-дорожньої мережі та об’єктів критичної інфраструктури – на час дії комендантської години;
  • освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків та споруд, спеціальних конструкцій, після завершення робочого часу суб’єктів господарювання – незалежно від організаційно-правової форми.

Вказані обмеження запроваджують від 21 жовтня з 18:00 год.

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