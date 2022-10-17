Львівщина зменшила споживання електроенергії на 10%, але треба більше, – Козицький

За останні п’ять днів Львівщина стала споживати електроенергії майже на 10% менше. Але для того, щоб вберегти мережі від сильного навантаження й уникнути відключень, мешканців області закликають й надалі обмежувати використання світла у визначені години. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

Так, із 12 по 17 жовтня, тобто за повних п’ять днів, рівень споживання електроенергії на Львівщині знизився майже на 10%. Втім цього показника все ще недостатньо для зменшення навантаження на мережі, тому Максим Козицький закликав усіх жителів обмежити користування електроприладами з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

«Внаслідок ракетних ударів по енергетичних підстанціях Львівщини електроенергію в області подають за тимчасовими схемами, тому в електромережі виник дефіцит потужності. Через великі навантаження ввечері та вранці знижується напруга в електромережі. Маємо обмежити використання електроенергії, щоб не доходило до аварійних відключень», – підкреслив він.

Зауважимо, що для проходження осені й зими Україні загалом потрібно зменшити споживання електроенергії, щоб менше відключати її за графіком. В ідеалі з 17:00 до 22:00 треба використовувати на 25% менше електрики. При цьому йдеться не про те, аби в цей час сидіти у темряві, а про те, щоб максимально зменшити використання найбільш енергомістких приладів.

Нагадаємо, 10-11 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Загалом було випущено більше ста ракет й ударних дронів. На Львівщині ворог фактично знищив чотири електропідстанції, через це Львів і область тимчасово залишились без світла, інтернету, мобільного зв’язку і води.

Після масованих ударів українців закликали зменшити споживання електроенергії, аби зменшити навантаження на мережі. У Львові наразі не планують вводити аварійні відключення світла, втім у «Львівобленерго» заявили, що це може статись, якщо мешканці не зменшать споживання електроенергії.

Додамо, що під час опалювального сезону 2022/2023 в Україні знизять мінімально допустиму температуру у помешканнях до 16 градусів тепла, середній показник – до 18 градусів тепла. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже закликав українців готуватися до важкої зими, бо Росія продовжуватиме обстріли енергетичної інфраструктури України, а також починати економити електроенергію.

Тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

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