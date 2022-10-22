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Як гасили пожежі на енергооб’єктах після російських «прильотів»

Наталя Дуляба

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Для того, щоб ліквідувати пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури у Рівненській і Хмельницькій областях після прильотів російських ракет 22 жовтня, залучали по сто рятувальників. Про це йдеться на сторінці ДСНС у Facebook.

На Хмельниччині ворожі ракети влучили в об’єкти енергетики, розташовані у Хмельницькому та Шепетівському районах. Там спалахнули масштабні пожежі та руйнування. Щоб загасити вогонь і розібрати завали, на місці працювали 74 рятувальники. На щастя, обійшлося без жертв.

У Рівненській області «прильоти» були теж по об’єктах енергетичної інфраструктури. На місці працювали 99 вогнеборців.

В Офісі генпрокурора зі свого боку додають, що за фактами ракетних ударів Росії по енергооб’єктах у Рівненській, Одеській і Кіровоградській областях вже відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

Загалом вранці 22 жовтня російські окупаційні війська обстріляли об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури у 9 областях України: Волинській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, зранку 22 жовтня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по енергетичних об’єктах України. В Укренерго вже заявили, що ця атака за масштабами пошкоджень співмірна або може навіть перевищувати наслідки ворожих обстрілів 10-12 жовтня.

Після обстрілів подекуди, зокрема на Рівненщині і в Хмельницькому, зникло світло. Укренерго змушене було обмежити електропостачання у 10 областях та в Києві. Станом на 14:00 год. у сімох областях без світла були 1,5 мільйона абонентів.

Під час першої повітряної тривоги Повітряні Сили збили 18 із 33 критих ракет, які випустили рашисти. На Львівщині обійшлося без влучань, працювала ППО.

Згодом по всій Україні оголосили повторну тривогу, яка тривала близько години. Під час неї рашисти знову атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Волині, чим його фактично знищили.

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Фото: ДСНС

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