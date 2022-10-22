Росіяни вдруге вдарили по енергооб’єкту на Волині

Під час повторної повітряної тривоги в суботу, 22 жовтня, російські окупаційні війська вдруге вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Волині. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у своєму Telegram.

«Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється», – написав він.

На місці зараз працюють рятувальники, комунальники та інші аварійні служби.

Зазначимо, що через ранкову атаку рашистів по енергооб’єкту на Волині частина мешканців залишилась без світла.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по енергетичних об’єктах України. В Укренерго вже заявили, що ця атака за масштабами пошкоджень співмірна або може навіть перевищувати наслідки ворожих обстрілів 10-12 жовтня.

Після обстрілів подекуди, зокрема на Рівненщині і в Хмельницькому, зникло світло. Укренерго змушене було обмежити електропостачання у 10 областях та в Києві.

Під час першої повітряної тривоги Повітряні Сили збили 18 із 33 критих ракет, які випустили рашисти. На Львівщині, як попередньо відомо, обійшлося без влучань, працювала ППО. Згодом по всій Україні оголосили повторну тривогу, яка тривала близько години.

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