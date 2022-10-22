В Херсоні окупанти відбирають у місцевих авто і втікають поромом

На 241 добу війни російські окупаційні війська знову здійснили масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. ЗСУ відбили три ворожі атаки на Донеччині, з Херсона рашисти намагаються втекти через поромну переправу в районі Антонівського мосту. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 22 жовтня.

Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках, втім не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Озарянівка та Одрадівка, що на Донеччині.

Окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку. Агресор знову вдався до масованого обстрілу критичної інфраструктури та помешкань цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

Протягом доби рашисти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних дронів іранського виробництва Shahed-136. 20 крилатих ракет та 11 безпілотників нашим захисникам вдалося збити.

На Волинському, Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська обстріли з артилерії райони населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ і Оріхів Запорізької області та Добра Надія на Дніпропетровщині. Також завдали ракетного удару по Нікополю.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

«Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал», – кажуть у Генштабі.

Разом із тим у Херсоні побільшало випадків мародерства та протиправних дій окупантів. Вони вилучають у місцевих автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою поромної переправи в районі Антонівського мосту.

На тимчасово окупованій території Запорізької області продовжують розміщати ворожі підрозділи в навчальних закладах. При цьому навчання дітей там теж триває.

В Генштабі з’явилась уточнена інформація щодо ударів по окупантах у Запорізькій області, здійснених останніми днями. Йдеться про 200 загиблих російських вояків і понад 150 поранених. Також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та техніки.

Українська авіація цієї доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер на Херсонщині.

Військовослужбовці наших ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один склад боєприпасів ворога.

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