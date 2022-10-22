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Масований ракетний удар рашистів по енергооб'єктах: що відомо

Наталя Дуляба

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В суботу вранці, 22 жовтня, російські окупаційні війська завдали масованих ракетних ударів по енергетичній системі України. Про це повідомляє Львівський портал.

Кіровоградська область: після ворожих обстрілів можливі перебої з електропостачанням, тому мешканців закликають скоротити споживання.

Одещина: в ОВА повідомили про два «прильоти» по об’єкту енергетичної інфраструктури. Через знеструмлено кілька населених пунктів.

Київщина: працювала ППО, п’ять ракет, які летіли на столицю, збито. Киян закликали економити електроенергію.

Луцьк: удар по енергетичному об’єкту, частина міста залишилась без світла. Ударною хвилею також пошкоджено приватний житловий будинок, одна людина отримала опіки.

Рівненщина: влучання є, частина міста і Рівненського району залишилась без світла і води.

Хмельницька область: відомо про влучання ворожих ракет, однак більше деталей поки немає.

Львівщина: спрацювала ППО, наразі інформації про будь-які влучання немає.

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