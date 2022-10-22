Після російської атаки без світла залишились майже 1,5 мільйона абонентів

Після масованих ракетних ударів РФ по енергетичних об’єктах України без світла залишились майже 1,5 мільйона абонентів у сімох областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram.

Так, станом на 14:00 год. суботи, 22 жовтня, внаслідок російських атак по енергосистемі України без світла залишаються:

Хмельницька область – 672 000 абонентів;

Миколаївська область – 188 400 абонентів;

Волинь – 102 000 абонентів;

Черкаська область – 242 000 абонентів;

Рівненська область – 174 790 абонентів;

Кіровоградська область – 61 913 абонентів;

Одеська область – 10 500 абонентів.

«Ворог продовжує бити по енергетичних об’єктах в різних областях нашої країни. Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження! Світло буде, не забувайте про економію», – наголосив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по енергетичних об’єктах України. В Укренерго вже заявили, що ця атака за масштабами пошкоджень співмірна або може навіть перевищувати наслідки ворожих обстрілів 10-12 жовтня.

Після обстрілів подекуди, зокрема на Рівненщині і в Хмельницькому, зникло світло. Укренерго змушене було обмежити електропостачання у 10 областях та в Києві.

Під час першої повітряної тривоги Повітряні Сили збили 18 із 33 критих ракет, які випустили рашисти. На Львівщині, як попередньо відомо, обійшлося без влучань, працювала ППО.

Згодом по всій Україні оголосили повторну тривогу, яка тривала близько години. Під час неї рашисти знову атакували об’єкт енергетичної інфраструктури на Волині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.