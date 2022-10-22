Атака окупантів по Україні: ППО збила 18 ракет

Під час масованої атаки по Україні в суботу вранці, 22 жовтня, протиповітряна оборона збила 18 із 33 російських ракет. Про це йдеться на сторінці Повітряних Сил у Facebook.

Російські окупаційні війська завдали масованих ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних областях України. Для цього ворог застосував щонайменше десять літаків Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області і випустив 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря 16 крилатими ракетами «Калібр». Відтак загалом по Україні вранці 22 жовтня випущено 33 російські ракети.

На півдні, заході та в центрі України наші військові знищили 18 ворожих ракет: 13 Х-101/Х-555 і 5 «Калібр».

Нагадаємо, рано-вранці 22 жовтня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по енергетичних об’єктах України. Детальніше про ситуацію в регіонах читайте за цим посиланням.

На Львівщині тривога тривала три години, працювала ППО. Зараз по всій Україні знову оголосили повторну повітряну тривогу.

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