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На Львівщині працювала ППО

Наталя Дуляба

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Під час ранкової повітряної тривоги в суботу, 22 жовтня, на Львівщині працювала система протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

Жодних деталей очільник області наразі не розповів. Він закликав мешканців залишатись в укриттях. Повітряна тривога на Львівщині ще не скасована.

«У Львівській області працювала ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», ‒ написав Максим Козицький.

Зауважимо, повітряну тривогу вранці 22 жовтня оголосили по всій Україні, у Львівській області ‒ о 07:53 год., вона триває вже дві години.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Наразі відомо про прильоти у Луцьку, на Рівненщині, Хмельниччині, на Одещині, Київщині. Подекуди почались перебої з електропостачанням.

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