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В Укренерго прокоментували масштаби ранкових обстрілів 22 жовтня

Наталя Дуляба

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Масована ракетна атака по енергооб’єктах у різних регіонах України за масштабами пошкоджень співмірна або може навіть перевищувати наслідки обстрілів 10-12 жовтня. Про це повідомляє Укренерго у своєму Telegram.

В основному удари прийшлися по енергетичних об’єктах західних регіонів, деякі міста залишились без світла. Аварійні бригади приступлять до ліквідації наслідків тоді, коли свою роботу завершать рятувальники.

Зараз вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Це потрібно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після ворожих атак.

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години: з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

«Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи», – наголошують в Укренерго.

Нагадаємо, рано-вранці 22 жовтня російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по енергетичних об’єктах України. Повітряні Сили збили 18 із 33 критих ракет, які випустили рашисти.

На Львівщині тривога тривала три години, працювала ППО. Зараз по всій Україні знову оголосили повторну повітряну тривогу.

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