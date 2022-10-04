ЗСУ збили біля Одеси ворожий дрон-камікадзе

4 жовтня над морем біля Одеси повітряні сили знищили дрон-камікадзе SHAHED-136. Про це йдеться у Facebook повітряного командування «Південь».

Зазначається, що дрон збив підрозділ Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід».

«4 жовтня над морем біля Одеси, підрозділом Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування “Захід” був знищений дрон-камікадзе “SHAHED-136″», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що найчастіше окупанти застосовують проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136, марковані як «Герань-2». Вперше українські військові збили у середині вересня біля Куп’янська, що на Харківщині.

Російські війська неодноразово атакували іранськими ударними дронами Одесу і її область, Миколаївщину та інші райони півдня України. У ніч на 26 вересня через таку атаку спалахнула масштабна пожежа на військовому об’єкті на Одещині.

Незважаючи на те, що українські військові вчаться збивати такі дрони-камікадзе і роблять це досить успішно, ворог перейшов на нові тактичні прийоми. Втім у ЗСУ кажуть, що будуть й надалі протидіяти таким атакам.

Додамо, що офіційний Іран заперечує, що продавав Росії свої ударні безпілотники під час повномасштабної війни проти України.

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