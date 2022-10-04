ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ збили біля Одеси ворожий дрон-камікадзе

Ольга Денисяка

|

4 жовтня над морем біля Одеси повітряні сили знищили дрон-камікадзе SHAHED-136. Про це йдеться у Facebook повітряного командування «Південь».

Зазначається, що дрон збив підрозділ Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід».

«4 жовтня над морем біля Одеси, підрозділом Шепетівського зенітного ракетного полку повітряного командування “Захід” був знищений дрон-камікадзе “SHAHED-136″», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що найчастіше окупанти застосовують проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136, марковані як «Герань-2». Вперше українські військові збили у середині вересня біля Куп’янська, що на Харківщині.

Російські війська неодноразово атакували іранськими ударними дронами Одесу і її область, Миколаївщину та інші райони півдня України. У ніч на 26 вересня через таку атаку спалахнула масштабна пожежа на військовому об’єкті на Одещині.

Незважаючи на те, що українські військові вчаться збивати такі дрони-камікадзе і роблять це досить успішно, ворог перейшов на нові тактичні прийоми. Втім у ЗСУ кажуть, що будуть й надалі протидіяти таким атакам.

Додамо, що офіційний Іран заперечує, що продавав Росії свої ударні безпілотники під час повномасштабної війни проти України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

всі статті
Львівський портал