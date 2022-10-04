Зеленський визнав нікчемними укази Путіна про «незалежність» окупованих територій України

Президент Володимир Зеленський визнав нікчемними укази глави держави-агресора Владіміра Путіна щодо визнання «незалежними» Криму, так званих «ЛНР», «ДНР», а також Запорізької та Херсонської областей України. Про це йдеться в указі президента України №687 від 4 жовтня.

«Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року №147, від 21 лютого 2022 року №71, від 21 лютого 2022 року №72, від 29 вересня 2022 року №685, від 29 вересня 2022 року №686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації», – вказано у документі.

Як відомо, вищепереліченими указами Владімір Путін визнав «незалежними» тимчасово окуповані території України: Крим, Запорізьку і Херсонську області, а також фейкові «Л/ДНР».

Володимир Зеленський у своєму указі також наголошує, що територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, суверенітет поширюється на всю її територію.

Територія України є неподільною і недоторканою відповідно до Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року.

Також документ підтверджує невіддільне суверенне право України на відновлення і збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону.

Прийняли цей указ із метою забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, національної безпеки, захисту прав та свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією та законами України, а також із дотриманням загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, зокрема імперативних норм загального міжнародного права, а також чинних міжнародних договорів України.

Нагадаємо, 30 вересня під час виступу у Кремлі президент Росії Владімір Путін оголосив, що приєднує до РФ окуповану його військами Запорізьку і Херсонську області України, а також фейкові «Л/ДНР».

Перед цим російський диктатор підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей. 2 жовтня необхідні рішення ухвалив Конституційний суд РФ.

Перед усіма цими незаконними рішеннями російські війська під дулом автоматів 23-27 вересня провели свої псевдореферендуми на окупованих територіях України. Опісля рашисти оголосили такі результати: на частині захопленої Запорізької області нібито «за» приєднання до РФ висловились 93,1%, на Херсонщині – 87%, у так званій «ДНР» – 99,2%, а в «ЛНР» – 98,4% людей.

Ні Україна, ні Європа і США не визнали цих фейкових референдумів і почали вводити проти Росії нові санкції. А Україна після того, як Путін проголосив анексію українських областей, продовжила звільняти свої населені пункти.

Єдина країна, яка визнала російську анексію територій України, – Північна Корея. Влітку ця держава також визнала «незалежність» фейкових «ЛНР» і «ДНР», після чого Україна розірвала з нею дипломатичні відносини.

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