Конституційний суд РФ схвалив анексію областей України

Конституційний суд РФ схвалив пакет документів про «прийняття» окупованих «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей до складу Росії, призначив «вибори» в «парламенти» на вересень 2023 року. Про це пише Українська правда з посиланням на кремлівський ТАСС.

Згідно з постановою Конституційного суду, так звані «ДНР» і «ЛНР» увійшли до складу Росії в статусі «республік» з російською мовою як державною.

Запорізьку і Херсонську області вважають «прийнятими» до РФ як «окремі суб’єкти зі своїми нинішніми назвами». Гауляйтери Херсонської та Запорізької областей будуть іменуватися губернаторами.

Вибори «парламентів» чотирьох окупованих українських областей мають відбутися у вересні 2023 року.

Як повідомляв Львівський портал, 30 вересня президент РФ Владімір Путін під час виступу в Кремлі заявив про «приєднання» тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України до складу Росії.

Перед цим російський диктатор підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей.

Перед усіма цими незаконними рішеннями російські війська під дулом автоматів 23-27 вересня провели свої псевдореферендуми на окупованих територіях України.

Опісля рашисти оголосили такі результати: на частині захопленої Запорізької області нібито «за» приєднання до РФ висловились 93,1%, на Херсонщині – 87%, у так званій «ДНР» – 99,2%, а в «ЛНР» – 98,4% людей.

Ні Україна, ні Європа і США не визнали цих фейкових референдумів і ввели проти Росії нові санкції. А Україна 1 жовтня, тобто вже після того, як Путін проголосив анексію українських областей, звільнила стратегічно важливе місто Лиман у Донецькій області.

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