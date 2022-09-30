Путін оголосив анексію Запорізької та Херсонської областей і Донбасу

Путін офіційно заявив про «приєднання» тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України до РФ. Про це пише Суспільне.

Так, у п’ятницю, 30 вересня, Путін виступає у Кремлі. Туди також прибули зокрема міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Чечні Рамзан Кадиров.

Президент Росії оголосив про «приєднання» окупованих територій України до РФ нібито за результатами «референдумів».

«Люди свій вибір зробили, однозначний вибір. Сьогодні ми підписуємо договір про прийняття до складу ДНР/ЛНР, Запорізької та Херсонської області. Упевнений, що федеральні збори підтримають конституційні закони про прийняття та утворення в Росії 4-х нових регіонів, 4-х нових суб’єктів Російської Федерації», – сказав він.

Також він додав, що розпад Радянського Союзу був трагедією, однак «Росія не прагне повернення до СРСР».

Окрім того, Путін закликав Київ сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну, проте додав, що статуси «приєднаних територій» не обговорюватимуться.

«Люди на Донбасі, в Херсоні і Запоріжжі стають нашими громадянами назавжди. Ми закликаємо київський режим негайно припинити всі бойові дії, ту війну, яку він розв’язав ще у 2014 році та повернутися за стіл переговорів. Ми готові до цього. Але вибір народу в Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений, Росія його не зрадить», – заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей.

За даними псевдореферендумів, на Запоріжжі окупаційна влада заявила, що 93,11% виборців проголосували за «за входження регіону до складу Росії». На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни озвучили рівень підтримки у 87,05% голосів.

Найбільше «хочуть» приєднатися до Росії, за даними окупантів, мешканці так званої «ДНР» – 99,23%. В «ЛНР» ж за об’єднання нібито проголосували 98,42% людей.

Згодом мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що на Запоріжжі лише 0,5% жителів проголосували на «референдумі».

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.