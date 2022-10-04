Північна Корея підтримала російську анексію територій України

Північна Корея визнала результати псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України та підтримала їхню анексію Росією. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ КНДР

Так, у заяві МЗС йдеться, що «референдуми» на окупованій Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі є легальними і проведені «відповідно до статуту ООН».

Окрім того, у КНДР переконані, що голосування на окупованих територіях «повністю відображає волю місцевих жителів, і більшість виборців підтримали входження до складу РФ».

Північна Корея також звинуватила США у спробах «підтримувати гегемоністський однополярний світ».

Нагадаємо, 30 вересня Путін офіційно заявив про «приєднання» тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України до РФ.