Свої «референдуми» на півдні України окупанти проводять під дулом автоматів

Для створення ілюзії легітимності свого фейкового референдуму на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей та нібито його підтримки серед місцевих кремлівські маріонетки звезли акторів, а щоб отримати голоси місцевих мешканців, відправляють до їхніх домів озброєних людей. Про це під час брифінгу 23 вересня повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Так, на захоплену Херсонщину та частину Запорізької області завезли людей, які видають себе за місцевих мешканців і на камери пропагандистів говорять про підтримку руского міра та бажання приєднатись до Росії.

«Окупанти намагаються зобразити, що там дійсно щось відбувається. Підтягнули пропагандистські канали, під’їхали артисти, які видають себе за місцеве населення, але вони навіть рельєфно не вписуються в ландшафт Херсонщини. Ці артисти видають на камери заяви про те, як давно вони чекали на рускій мір і що щасливі заповнювати ці бюлетені. Але поза камерами у військових машинах сидять особи з автоматами, вони вриваються у двори і намагаються витягнули те «волевиявлення» з людей, зібрати ті голоси», – розповіла Наталія Гуменюк.

Водночас вона додала, що з мешканцями окупованого півдня провели масштабну роз’яснювальну роботу і пояснили, як їм уникнути фейкових референдумів, не піддатися на маніпуляції російських колаборантів.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону теж розповів про спеціально звезену масовку, адже місцеві жителі «чинять тотальний спротив», та присутність озброєних військових під час так званого голосування.

«Ввечері 22 вересня на багатоповерхових автобусах привезли з Криму масовку, за допомогою якої окупанти хочуть знімати свої пропагандистські сюжети, щоб показати, що нібито мають підтримку серед мелітопольців… Вже сьогодні вони намагаються ходити по квартирах, але люди їм просто не відчиняють… Під час голосування присутні військові зі зброєю… Тому цей “референдум” – лише фейк, який насправді не відбудеться, бо немає ні достатньої кількості людей на тимчасово окупованій території, ні підтримки від тих, хто таки залишився. Але це точно призведе до додаткових тортур, залякувань і примусу над нашими людьми», – сказав він.

Разом із тим Іван Федоров відзначив, що декілька днів тому пропагандисти випустили сюжет із нібито опитуванням мешканців Мелітополя щодо підтримки Росії, але люди, які брали в ньому участь, говорили з нехарактерним для місцевих акцентом.

Нагадаємо, 23 вересня кремлівські маріонетки прозвітували про початок так званих «референдумів» у фейкових «Л/ДНР» та в окупованих Херсонській, Запорізькій областях України. Псевдоволевиявлення триватиме до 27 вересня, в той же день окупанти збираються оголосити попередні результати.

«Голосувати» людям пропонують адресно, тобто у них вдома, біля будинків, а в останній день – на «дільницях». Так вирішили зробити «з метою безпеки».

Російська пропаганда вже почала публікували відео, на яких окремі персони заявляють, що хочуть, аби «Україна увійшла у склад РФ», що вони «нарешті дочекались возз’єднання з Росією». Також намагаються продемонструвати черги з охочих «проголосувати» у Херсоні.

Як повідомляв Львівський портал, невдовзі після успішного контрнаступу ЗСУ і звільнення Харківщини так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Відразу після фейкових республік цю ініціативу підхопили окупанти з Херсонської області.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію.

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.

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